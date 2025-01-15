BŞEÜ Rektörü Öğrencilerle Bir Araya Geldi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ), Rektör Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Yurdakul, Söğüt Meslek Yüksekokulu'nu (MYO) ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.

BŞEÜ Rektör, Meslek Yüksekokulu ziyaretinde sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet etti. Öğrencilerin eğitim süreçleri ve beklentileri hakkında bilgi alan Rektörümüz, karşılıklı fikir alışverişinde bulunarak onların görüşlerini dinledi. Ziyaretin ardından, Aşçılık Bölümü 2. sınıf öğrencimiz Betül Gümüş'ün ders kapsamında hazırladığı tatlıyı tadan Rektör Prof. Dr. Kaplancıklı, öğrencilerinin emeğini tebrik ederek başarılı bir kariyer diledi. - BİLECİK