Üye Girişi
Haberler
İstanbul'da ulaşıma yüzde 35 zam! Tam bilet ücreti 20 liradan 27 liraya yükseldi

İstanbul'da ulaşıma okkalı zam! İşte yeni tarife
Erdoğan'dan 'Öcalan ev hapsine çıkarılacak mı?' sorusuna çok net yanıt

Erdoğan'dan "Öcalan ev hapsine çıkarılacak mı?" sorusuna net yanıt
Serenay Sarıkaya ifade vermek için adliyede! Sorulara böyle tepki verdi

Serenay Sarıkaya adliyede! En merak edilen soruya böyle tepki verdi
Adana'da üç kişi boğazları kesilmiş halde ölü bulundu

Adana'da üç kişi boğazı kesilmiş halde ölü bulundu

BŞEÜ Rektörü Öğrencilerle Bir Araya Geldi

BŞEÜ Rektörü Öğrencilerle Bir Araya Geldi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Yurdakul, Söğüt Meslek Yüksekokulu'nu ziyaret etti. Öğrencilerle sohbet eden Rektör, onların eğitim süreçleri hakkında bilgi aldı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ), Rektör Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Yurdakul, Söğüt Meslek Yüksekokulu'nu (MYO) ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.

BŞEÜ Rektör, Meslek Yüksekokulu ziyaretinde sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet etti. Öğrencilerin eğitim süreçleri ve beklentileri hakkında bilgi alan Rektörümüz, karşılıklı fikir alışverişinde bulunarak onların görüşlerini dinledi. Ziyaretin ardından, Aşçılık Bölümü 2. sınıf öğrencimiz Betül Gümüş'ün ders kapsamında hazırladığı tatlıyı tadan Rektör Prof. Dr. Kaplancıklı, öğrencilerinin emeğini tebrik ederek başarılı bir kariyer diledi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

İstanbul'da zamlı taksi ücret tarifesi belli oldu
img

Hadise aşk sarhoşu! İlk paylaşım geldi
img

ABD'yi küle çeviren yangında bir mucize daha! Hala sapasağlam
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Genel Başkan, market alışverişi yapıp ürünlerle stüdyoya geldi

Genel Başkan, market alışverişi yapıp ürünlerle stüdyoya geldi
Menzil Cemaati'nde kavga büyüyor! Köye özel harekat timleri sevk edildi

Menzil'de kavga büyüyor! Özel harekat timleri soluğu köyde aldı
Bakan Işıkhan'ın canlı yayında sarf ettiği cümle emeklileri korkuttu

Canlı yayında sarf ettiği cümle milyonlarca emekliyi korkuttu
ABD'yi küle çeviren yangında bir mucize daha! Görenler inanamadı

ABD'yi küle çeviren yangında bir mucize daha! Hala sapasağlam
Halit Ergenç 25 yıllık dostu Ayşe Barım'la ilgili sessizliğini bozdu

Halit Ergenç, Ayşe Barım'la ilgili sessizliğini bozdu
Ev ve araba almak isteyenler Merkez Bankası'nın toplantısına odaklandı

Ev ve araba almak isteyenler o tarihe odaklandı

Son Dakika Haberleri

Öğrenci, tam abonman ücretleri ne kadar oldu 2025? Adana'da ne oldu? Adana'da üç kişi boğazları kesilmiş halde ölü bulundu! İSTANBUL'DA ULAŞIMA ZAM! İstanbul toplu taşıma ücretleri ne kadar oldu? Tam, öğrenci bilet ücreti kaç TL oldu? Ekin Su kimdir, kaç yaşında? Aşk Adası Ekin-Su Cülcüloğlu nereli? Serenay Sarıkaya ifade verdi mi, ne dedi? İstanbul toplu taşımaya zam gelecek mi? Otobüs, metro, metrobüs ne kadar olacak? Ramazan ayı ne zaman başlıyor? 2025 Ramazan ne zaman başlayacak? İlk oruç hangi gün? Zahide Yetiş olayı nedir? Mehmet ve Sabriye çifti olayı nedir, çözüldü mü? 15 Ocak ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 15 Ocak tarihinde dünyada neler oldu? Dilara Altıntop kimdir, kaç yaşında? Reza Zarrab ile evlendiği iddia edilen Dilara Altıntop'un biyog Öcalan ev hapsine çıkarılacak mı?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.