Üye Girişi
Haberler
Isparta'da askeri helikopter düştü! 4 askerimiz şehit oldu

Isparta'da askeri helikopter akaryakıt istasyonunun yanına düştü

 Suriye Milli Ordusu, Münbiç'in tamamında kontrolü sağladı

Esad'ın kirli planı da çöktü! Suriye Milli Ordusu'ndan kritik operasyon

 Esad'ın mezbahası! Buradan çıkarılanlar ismini bile hatırlamıyor

Esad'ın mezbahası! Buradan çıkarılanlar ismini bile hatırlamıyor
İsrail 51 yıl sonra Suriye'de bir bölgeyi işgal etti, Rusya'dan BM'ye acil toplantı çağrısı geldi

51 yıl sonra ilk kez çekilen fotoğraf Orta Doğu'yu iyice karıştırdı

BŞEÜ, II. ETGB Zirvesi'nde Yeşil Proje Ödülünü Kazandı

BŞEÜ, II. ETGB Zirvesi'nde Yeşil Proje Ödülünü Kazandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, II. ETGB Zirvesi Girişimci Ödül Töreni'nde 'Yeşil Proje' kategorisinde 2'incilik ödülü alarak önemli bir başarıya imza attı. Rektör Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, üniversitenin Ar-Ge ve inovasyon alanındaki katkılarını vurguladı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) 'II. ETGB Zirvesi Girişimci Ödül Töreni'nde "Yeşil Proje" kategorisinde 2'incilik ödülü alarak büyük bir başarıya imza attı.

BŞEÜ ortağı olduğu Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nde (ETGB) faaliyet gösteren Ar-Ge ve inovasyon tabanlı firmaların 2023 yılı başarılarının değerlendirildiği ve ödüllendirildiği 'II. ETGB Zirvesi Girişimci Ödül Töreni', yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Programa, BŞEÜ, Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı ve Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) Koordinatörü Prof. Dr. Edip Avşar katılım sağladı. Zirve kapsamında düzenlenen ödül töreninin yanı sıra, Avrupa Birliği proje teşvikleri ve girişimcilik ekosistemleri ile ilgili bilgilendirme sunumları yapılarak katılımcılara önemli bilgiler aktarıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılan derecelendirmelerde, BŞEÜ, Meslek Yüksekokulu Öğr. Gör. Dr. Fatih Tozoğlu'nun girişimciliğinde kurulan Avicenna Firması yeşil proje kategorisinde 2'incilik ödülü alarak büyük bir başarıya imza attı.

Rektör Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, "Bölgedeki girişimcilik ekosistemine sağladığı katkılar ve desteklerinden dolayı Teşekkür Ödülü ile onurlandırıldı. Bu ödül, üniversitemizin Ar-Ge ve inovasyon alanındaki etkin rolünü bir kez daha gözler önüne serdi. Bu önemli başarılar, hem üniversitemizin hem de Ar-Ge ve inovasyon tabanlı girişimcilik anlayışımızın bir göstergesi olarak gurur kaynağımız oldu" ifadelerini kullandı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

ABD, Suriye'ye operasyon başlattı! 75'ten fazla bölgeye hava saldırısı
img

Yaşananları duyan herkes aynı yorumu yapıyor
img

Telefon konuşmalarını canlı yayında anlattı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Isparta helikopter kazasında ölen veya yaralanan var mı? Son durum nedir? ASGARİ ÜCRET ZAMMI | Asgari ücret 2025 Ocak zammı ne kadar olacak? Asgari ücret 2025'te kaç TL olacak? CANLI ALTIN KURU | 9 Aralık çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF sınav sonucu sorgulama ekranı! Rize Valisi kim? İhsan Selim Baydaş kimdir, kaç yaşında ve nerelerde görev yaptı? Çağdaş Cam halka arz! Çağdaş cam ne zaman halka arz olacak? Çağdaş cam halka arz kaç lot verir? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 9 Aralık döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? AFAD 1000 PERSONEL ALIMI! AFAD personel alım başvuruları başladı mı? AFAD personel alımı başvuru ekranı! MasterChef Emre kimdir, elendi mi? MasterChef Emre Ün kaç yaşında? Asgari ücret ilk toplantısı ne zaman? Ali Rıza Binboğa kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Ali Rıza Binboğa kaç yaşında, nereli? Ali Rıza Binboğa biyografisi!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.