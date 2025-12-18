BŞEÜ' nün geliştirdiği İHA projeleri sergide ilgi odağı oldu

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ), geliştirdiği insansız hava aracı projeleriyle Tutum, Yatırım ve Türk Malları Sergisi'nde ilgi odağı oldu.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın katılımlarıyla gerçekleştirilen Tutum, Yatırım ve Türk Malları Sergisi'nde yer alarak geliştirdiği BeyTürk BF İHA modeliyle ilgi odağı oldu. Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Burak Öztürk ve öğrencileri tarafından geliştirilen, Alfa Kurt Kamikaze İHA Projesi'nin somut çıktısı olan model; TUSAŞ ile birlikte TÜBİTAK projesi kapsamında sunuldu. 2,9 metre kanat açıklığına sahip İHA, 3 saat havada kalma süresi ve 4,5 kilogram faydalı yük taşıma kapasitesiyle öne çıktı. Üniversiteler tarafından yürütülen özgün projelerin tanıtıldığı sergide, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Zeki Durak, BŞEÜ standını ziyaret ederek öğrencilerden proje hakkında bilgi aldı.

BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, "Üniversitemizin savunma sanayii ve milli teknoloji hamlesine katkı sunan projeler üretmesi bizler için büyük bir gurur. Öğrencilerimizin ve akademisyenlerimizin bu vizyonla ortaya koyduğu çalışmaların artarak devam edeceğine inanıyorum" dedi. - BİLECİK