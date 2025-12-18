Haberler

BŞEÜ' nün geliştirdiği İHA projeleri sergide ilgi odağı oldu

BŞEÜ' nün geliştirdiği İHA projeleri sergide ilgi odağı oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Tutum, Yatırım ve Türk Malları Sergisi'nde geliştirdiği BeyTürk BF İHA modeli ile dikkat çekti. İHA, 3 saat havada kalma süresi ve 4,5 kilogram yük taşıma kapasitesiyle öne çıktı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ), geliştirdiği insansız hava aracı projeleriyle Tutum, Yatırım ve Türk Malları Sergisi'nde ilgi odağı oldu.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın katılımlarıyla gerçekleştirilen Tutum, Yatırım ve Türk Malları Sergisi'nde yer alarak geliştirdiği BeyTürk BF İHA modeliyle ilgi odağı oldu. Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Burak Öztürk ve öğrencileri tarafından geliştirilen, Alfa Kurt Kamikaze İHA Projesi'nin somut çıktısı olan model; TUSAŞ ile birlikte TÜBİTAK projesi kapsamında sunuldu. 2,9 metre kanat açıklığına sahip İHA, 3 saat havada kalma süresi ve 4,5 kilogram faydalı yük taşıma kapasitesiyle öne çıktı. Üniversiteler tarafından yürütülen özgün projelerin tanıtıldığı sergide, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Zeki Durak, BŞEÜ standını ziyaret ederek öğrencilerden proje hakkında bilgi aldı.

BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, "Üniversitemizin savunma sanayii ve milli teknoloji hamlesine katkı sunan projeler üretmesi bizler için büyük bir gurur. Öğrencilerimizin ve akademisyenlerimizin bu vizyonla ortaya koyduğu çalışmaların artarak devam edeceğine inanıyorum" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
10 ünlüye uyuşturucu operasyonu! Aleyna Tilki, Danla Bilic ve İrem Sak gözaltına alındı

10 ünlüye operasyon! Aleyna Tilki, Danla Bilic ve İrem Sak gözaltında
Deprem bölgesine dev kaynak! Bakan Şimşek 'Tüm zamanların rekoru' diyerek duyurdu

Bakan Şimşek "Tüm zamanların rekoru" diyerek duyurdu
Bomba iddia: Ela Rümeysa Cebeci'nin telefonundan çıkanlar fena baş ağrıtacak

Tutuklanan spikerin telefonundan çıkanlar fena baş ağrıtacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dev zamma günler kaldı! En düşük ceza 1246 TL olacak

Dev zamma günler kaldı! En az 1246 TL olacak
Tuğyan Gülter'in cezaevi günleri! Sürekli Güllü şarkıları dinletiliyor

Tuğyan Gülter'in cezaevi günleri! "Son ses Güllü çalıyor"
Herkesin evinde bulunan temizlik ürünü yasaklandı! Piyasadan toplatılıyor

Türkiye'de birçok evde kullanılan temizlik ürünü yasaklandı
Bakanlık yüzlerce sözleşmeli personel alacak! Tercihler başladı

Bakanlık yüzlerce sözleşmeli personel alacak! Tercihler başladı
Dev zamma günler kaldı! En düşük ceza 1246 TL olacak

Dev zamma günler kaldı! En az 1246 TL olacak
Süper Lig devinden Altay Bayındır bombası

Süper Lig devinden Altay bombası
Venezuela Savunma Bakanı: Ülkeyi her ne pahasına olursa olsun koruyacağız

Savaşın eşiğindeki ülkeden kararlı ses: Ne pahasına olursa olsun...
Özgür Özel'in mezar başındaki rakılı görüntüleri, TBMM'yi karıştırdı

Özgür Özel'in mezar başındaki skandal görüntüleri, Meclis'i karıştırdı
Çarkıfelek'in hostesi Emel Özkızıltaş'ın son hali görenleri şaşırttı

Çarkıfelek'in hostesiydi! Son hali görenleri şaşırttı
Güllü'nün mal varlığı belli oldu

Güllü'nün mal varlığı, mirasçılarının pek hoşuna gitmeyecek
Türkiye'de en çok konut satılan iller belli oldu! Zirve şaşırtmadı

Türkiye'de en çok konut satılan iller belli oldu! İşte zirvedeki şehir
Kaza yaptıktan sonra alevlere teslim olan tırdaki 2 kişi öldü, taşınan anguslar otobana yayıldı

Alevlere teslim olan tırdaki taşınan anguslar yola saçıldı
Katar'da gözaltına alınmıştı, şimdi adı uyuşturucu operasyonunda! Kim bu Cihan Şensözlü?

Katar'da gözaltına alınmıştı, şimdi adı uyuşturucu operasyonunda!
title