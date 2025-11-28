BŞEÜ'den Pelitözü'ne Sağlıklı Yaşam İçin Diyabet Günleri Etkinliği

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ), Pelitözü halkına yönelik 'Sağlıklı bir yaşam için diyabet günleri' temalı Bilim Kafe etkinliği düzenledi.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, toplumsal farkındalık ve sağlık bilincini artırma misyonu doğrultusunda Pelitözü Mahalle Konağı önünde özel bir Bilim Kafe etkinliği gerçekleştirdi. Etkinlik, Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü ile Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü iş birliğiyle hayata geçirildi. Etkinlikte konuşma yapan Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Burcu Bayrak Kahraman, diyabet hastalığının tanımı, risk faktörleri, sağlıklı beslenme ve yaşam tarzı değişiklikleriyle önlenmesi konularında kapsamlı bilgiler verdi. Ayrıca etkinliğe katılan Pelitözü halkına yönelik uygulamalı sağlık hizmetleri de sunuldu. Sağlık Bilimleri Fakültesi ekibi, katılımcıların kan şekeri ölçümlerini gerçekleştirerek, birebir ve kişiselleştirilmiş bilgilendirme ve danışmanlık hizmeti sağladı.

Etkinlik, toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi. - BİLECİK