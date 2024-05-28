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Bozyazı Kaymakamı Softa Kalesi yol çalışmalarını inceledi

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Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, Softa Kalesi yol güzergahı belirleme ve çevre düzenleme çalışmalarını yerinde inceledi. Kaymakam Topsakaloğlu, çalışmaların en kısa sürede tamamlanarak ziyaretçilere hizmet verileceğini belirtti.

Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, Softa Kalesi yol güzergahı belirleme ve çevre düzenleme çalışmalarını yerinde inceledi.

Geçmişi Antik Çağ Dönemine uzanan, birçok imparatorluğun savunma amaçlı kullandığı ilçenin Kaledibi Mahallesi sınırları içerisinde bulunan yaklaşık 140 metre yükseklikteki, 'Fidik' denilen tepenin üzerinde bulunan Softa Kalesi çevresindeki çalışmalar sürüyor. İç ve dış turizme kazandırma amaçlı Bozyazı Kaymakamlığı tarafından yapılan girişimler sonucu, Anamur Müze Müdürlüğü tarafından belirlenen patika yol açma çalışmalarını yerinde inceleyen Kaymakam Topsakaloğlu, Anamur Müze Müdürü Suat Şahin tarafından yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirildi.

Kaymakam Topsakaloğlu, Softa Kalesi yol güzergahı belirleme ve çevre düzenleme çalışmalarının en kısa sürede bitirilerek, yerli ve yabancı gezginler ile vatandaşların hizmetine sunulacağını söyledi. Topsakaloğlu, "Softa Kalesinin ziyaretçiler tarafından ziyaret edilebilmesi ve ulaşımın sağlanması için yapılan çalışmalar aralıksız devam etmekte. Patika yol açma, açılan yolun etrafının temizlenmesi, Softa Kalesi çevre düzenlemesi çalışmalarında sona yaklaşıldı. Patika yolun bitmesi, çevre düzenlemesi ile kaleye ulaşım daha kolay olacak. Doğasever sporcu gezginler için doğal bir tırmanış parkuru olacak. Tarihe meraklı olanlar için bir inceleme, araştırma alanı ve en güzeli de kale doğal bir teras görevi yapacak ve insanlara doyumsuz manzara seyir imkanı sunacak" dedi.

Kaymakam Topsakaloğlu'na incelemeleri sırasında eşi Gül Topsakaloğlu, Anamur Müze Müdürü Suat Şahin, Kaledibi Mahalle Muhtarı Turan Kahvecioğlu eşlik etti. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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