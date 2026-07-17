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Bozyazı'da boğulma vakalarına karşı önlemler masaya yatırıldı

Bozyazı'da boğulma vakalarına karşı önlemler masaya yatırıldı
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Mersin'in Bozyazı ilçesinde, yaz aylarında suda boğulma olaylarını önlemek için kaymakam başkanlığında toplantı yapıldı. Toplantıda uyarı levhaları, bilinçlendirme ve denetim gibi tedbirler ele alındı.

Mersin'in Bozyazı ilçesinde, yaz aylarında yaşanabilecek suda boğulma olaylarının önlenmesine yönelik alınacak tedbirlerin değerlendirildiği toplantı gerçekleştirildi.

Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu başkanlığında Kaymakamlık Toplantı Salonunda düzenlenen suda boğulma olaylarını önleme toplantısına ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinden oluşan komisyon üyeleri katıldı. Toplantıda, özellikle yaz döneminde artış gösterebilecek boğulma vakalarının önüne geçilmesi amacıyla alınacak önlemler ele alındı. Gölet, nehir ve baraj gibi yüzmeye uygun olmayan alanlarda vatandaşların bilinçlendirilmesi, uyarı levhalarının etkin şekilde kullanılması ve denetimlerin artırılması konularında değerlendirmelerde bulunuldu.

Toplantıda konuşan Kaymakam Tuncay Topsakaloğlu, boğulma vakalarının önemli bir bölümünün alınacak tedbirler ve yürütülecek bilinçlendirme çalışmalarıyla önlenebileceğini belirterek, "Vatandaşlarımızın can güvenliği her şeyden önce gelir. Bu konuda tüm kurumlarımız üzerine düşeni yapacak" ifadelerini kullandı.

Toplantı, kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi ve alınan kararların uygulamaya geçirilmesine yönelik değerlendirmelerin ardından sona erdi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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