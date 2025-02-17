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Bozüyük'ten Portekiz'e Erasmus Projesi Kapsamında Heyet Gönderildi

Bozüyük'ten Portekiz'e Erasmus Projesi Kapsamında Heyet Gönderildi
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Bilecik'in Bozüyük ilçesindeki Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, Erasmus projesi çerçevesinde Portekiz'e uğurlandı. Uğurlama töreninde okul müdürü, heyete başarılar diledi.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri Erasmus projesi kapsamında Portekiz'e gitti.

Proje kapsamında yurt dışına gidecek heyet, okul idaresi ve ailelerin katıldığı törenle Portekiz'e uğurlandı. Uğurlama töreninde konuşan Okul Müdürü Gökmen Yüce, heyete hayırlı yolculuklar diledi.

Okul Müdürü Gökmen Yüce, yaptığı açıklamada "Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü Mesleki Eğitim Akreditasyonu kapsamında okulumuz öğretmen ve öğrencileri İşletmede Beceri Eğitimi Staj programı için Portekiz'e gitmek üzere yola çıkmıştır. İlimizi, ilçemizi ve okulumuzu en iyi şekilde temsil edeceklerinden eminiz, staj programında başarılar ve hayırlı yolculuklar dileriz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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