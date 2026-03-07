Haberler

Bilecik'te 'Floor Curling' başarı belgeleri sahiplerini buldu

Bilecik'te 'Floor Curling' başarı belgeleri sahiplerini buldu
Güncelleme:
Bozüyük ilçesinde düzenlenen 'Floor Curling' İl Birinciliği organizasyonunda başarı belgeleri sahiplerine verildi. Kaymakam Adem Öztürk ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Çetinkaya, başarılı okullardaki öğretmen ve sporcuları kutladı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde 'Floor Curling' başarı belgeleri sahiplerini buldu.

Bozüyük'te 'Floor Curling' İl Birincisi olan okullara başarı belgeleri verildi. Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Çetinkaya, Albay İbrahim Çolak Ortaokulu, Dodurga Ortaokulu ve İçköy Ortaokulu öğretmen ve sporcularını kabul ederek başarı belgelerini takdim etti. Organizasyonda sporcuların gösterdiği performans ve disiplin dikkat çekerken, öğretmenlerin rehberliğinde fair-play ruhu ön planda tutuldu. Öğrencilerin elde ettiği başarıların eğitim ve spor hayatlarında motivasyon kaynağı olması bekleniyor.

Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, "İl birincisi olan okullarımızın öğretmen ve sporcularını tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Bu tür organizasyonlar öğrencilerimizin hem sportif hem de sosyal gelişimlerine katkı sağlıyor" dedi. - BİLECİK

