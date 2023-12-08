Bozüyük İlçe Jandarma Komutanlığı, koruma ve bakım altındaki çocuklarla buluştu

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde koruma ve bakım altındaki çocuklar, İlçe Jandarma Komutanlığı ile bir araya geldi. Jandarma ekipleri, öğrencilere bilgilendirme yaparak araçları tanıttı ve sorularını yanıtladı. Buluşma sırasında öğrencilere hediyeler verildi ve hatıra fotoğrafı çektirildi.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde koruma ve bakım altındaki çocuklar İlçe Jandarma Komutanlığı ile bir araya geldi.

Bozüyük İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, koruma ve bakım altındaki öğrencilere jandarma hakkında bilgilendirme yaptı. Jandarma Asayiş ve trafik araçları tanıtıldı. Öğrenciler araçları yakından inceledi ve merak ettikleri soruları sordu. Jandarma ekipleri öğrencilere çeşitli hediyeler vererek hatıra fotoğrafı çektirdi. - BİLECİK