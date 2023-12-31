Bozüyük Belediye Başkanı Yeni Sanayi Esnafını Ağırladı

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Yeni Sanayi esnafını makamında ağırladı.

Başkan Bakkalcıoğlu ile makamında bir araya gelen Yeni Sanayi esnafı, bir süre görüşerek sohbet etti. Sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleştirilen ziyarette karşılıklı olarak fikir alışverişinde bulunuldu. Ziyaretin sonunda Başkan Bakkalcıoğlu, misafirlerine nazik ziyaretleri nedeni ile teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi. - BİLECİK