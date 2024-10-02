Bozüyük Anı Evi'ne Öğrenci Ziyareti

Bozüyük Kurtuluş Savaşı ve İnönü Zaferleri Anı Evi'ne ilgi ve ziyaret yoğunluğu devam ediyor.

Bozüyük Kurtuluş Savaşı ve İnönü Zaferleri Anı Evi'ni, Bozüyük Borsa İstanbul Anadolu Lisesi (İMKB) 12'inci sınıf öğrencileri, öğretmenleri eşliğinde ziyaret etti. Öğrenciler Anı Evi Sorumlusu Arkeolog Emre Algın ve Rehber Mehmet Ertan Karaltı'dan bilgi aldı. Osmanlı İmparatorluğu, 1. Dünya Savaşı, İnönü Savaşları, Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyetin ilanı gibi tarihin önemli dönemleri hakkında b ilgi verilen öğrenciler büyük ilgi ve dikkatle dinlediler. - BİLECİK