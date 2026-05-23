Boyabat'ta yükümlüler mezarlıkları bayrama hazırladı

Sinop'un Boyabat ilçesinde Boyabat Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından Kurban Bayramı öncesinde Boyabat Şehir Mezarlığı'nda kapsamlı temizlik ve çevre düzenleme çalışması gerçekleştirildi.

Mobil temizlik ekiplerinin katılımıyla yürütülen çalışmalar kapsamında mezarlık alanında yabani ot temizliği, çevre düzenlemesi ve genel bakım işlemleri yapılarak vatandaşların kabir ziyaretlerini daha temiz ve düzenli bir ortamda gerçekleştirmeleri sağlandı. Kamu yararına çalışma faaliyetleri çerçevesinde gerçekleştirilen çalışma ile hem çevre düzeni iyileştirildi hem de toplumsal sorumluluk bilincine katkı sunulması hedeflendi.

Boyabat Denetimli Serbestlik Müdürlüğü yetkilileri, kamu yararına yönelik çalışmaların aralıksız devam edeceğini belirtti. - SİNOP

