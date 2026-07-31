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Boyabat’ta 4 öğrenciden gururlandıran hafızlık başarısı

Boyabat’ta 4 öğrenciden gururlandıran hafızlık başarısı
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Sinop’un Boyabat ilçesinde Mehmet Albayrak Proje İmam-Hatip Ortaokulu Erkek Kur’an Kursu’nda eğitim gören 4 öğrenci, hafızlık eğitimlerini başarıyla tamamladı.

Sinop'un Boyabat ilçesinde Mehmet Albayrak Proje İmam-Hatip Ortaokulu Erkek Kur'an Kursu'nda eğitim gören 4 öğrenci, hafızlık eğitimlerini başarıyla tamamladı.

Boyabat Müftülüğü bünyesinde faaliyet gösteren kursta eğitim alan Alper Umut Karaman, Talha Dilgeç, H. Burak Sevinç ve Yusuf Şen, Kur'an-ı Kerim'i ezberleyerek hafız olmanın sevincini yaşadı.

Hafızlıklarını tamamlayan gençleri tebrik eden Boyabat Müftülüğü, bu süreçte emeği bulunan ailelere ve Kur'an-ı Kerim eğitimlerini özveriyle sürdüren Musa Kılıç Hoca'ya teşekkür etti.

Müftülük tarafından yapılan açıklamada, "Mehmet Albayrak Proje İmam-Hatip Ortaokulu Erkek Kur'an Kursumuzda Alper Umut Karaman, Talha Dilgeç, H. Burak Sevinç ve Yusuf Şen isimli 4 öğrencimiz hafızlığını tamamlamıştır. Emeği geçen başta öğrencilerimizi, ailelerini ve Musa Kılıç Hocamızı tebrik ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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