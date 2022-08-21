Bornovalılar Aşure Etkinliğinde Buluşacak

Bornova Belediyesi’nin her yıl muharrem ayı kapsamında geleneksel hale getirdiği aşure etkinliği, bu yıl Bornova Büyükpark’ta yapılacak. 25 Ağustos Perşembe günü saat 18:30’da düzenlenecek etkinlikte aşure kazanları Bornovalılar için kaynayacak.

Bornova Belediyesi'nin her yıl muharrem ayı kapsamında geleneksel hale getirdiği aşure etkinliği, bu yıl Bornova Büyükpark'ta yapılacak. 25 Ağustos Perşembe günü saat 18: 30'da düzenlenecek etkinlikte aşure kazanları Bornovalılar için kaynayacak.

Bornova Belediyesi, birlik ve dayanışma ruhuna, muharrem ayında düzenlenen etkinliklerle katkıda bulunuyor. Belediyenin her yıl düzenlediği etkinlik, bu yıl Büyükpark içinde yapılacak. Bornova Alevi Güç Birliği Platformu iş birliği ile hazırlanan aşure etkinliğinde deyişler ve semah gösterileri sunulurken halk ozanları sahne alacak. Ayrıca Bornovalılara tavuk ve pilav ikramı da yapılacak.

Ramazan ayında olduğu gibi muharrem ayında da Bornovalıların yanında olduklarını belirten Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, "Aşure, dayanışmanın ve sevginin ifadesi, bolluk ve bereketin simgesidir. Biz de içine barışı, sevgiyi ve kardeşliği koyacağımız geleneksel aşure etkinliğimize tüm Bornovalıları bekliyoruz" dedi.