Borçka Belediye Başkanı Ercan Orhan'dan Muratlı Barajı'ndaki Kurban Atıkları İçin Belediyeyi Suçlayan Haberlere Tepki - Haberler

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Borçka Belediye Başkanı Ercan Orhan'dan Muratlı Barajı'ndaki Kurban Atıkları İçin Belediyeyi Suçlayan Haberlere Tepki

ANKA - Yerel
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Borçka Belediye Başkanı Ercan Orhan'dan Muratlı Barajı'ndaki Kurban Atıkları İçin Belediyeyi Suçlayan Haberlere Tepki

Borçka Belediye Başkanı Ercan Orhan, Artvin’deki Muratlı Barajı’na atılan kurban atıklarıyla ilgili belediyeyi suçlayan haberlere tepki gösterdi. Orhan, “A Haber, belediye alanına girmeyen ve belediyenin görevi olmayan baraj gölünün temizliğini belediyeye yüklemeye çalışarak yalan haberlerine devam ediyor” dedi.

UĞUR İSTANBULLU

Borçka Belediye Başkanı Ercan Orhan, Artvin'deki Muratlı Barajı'na atılan kurban atıklarıyla ilgili belediyeyi suçlayan haberlere tepki gösterdi. Orhan, "A Haber, belediye alanına girmeyen ve belediyenin görevi olmayan baraj gölünün temizliğini belediyeye yüklemeye çalışarak yalan haberlerine devam ediyor" dedi.

Ercan Orhan, Muratlı Barajı'na atılan kurban atıklarıyla ilgili "Artvin'de çileden çıkan görüntüler. CHP'li belediye kılını bile kıpırdatmıyor" başlığıyla yayınlanan haberler üzerine bugün yazılı bir açıklama yaptı.

Orhan, "A Haber, belediye alanına girmeyen ve belediyenin görevi olmayan baraj gölünün temizliğini belediyeye yüklemeye çalışarak yalan haberlerine devam ediyor. Vatandaşlarımızın tepki gösterdiği yalan habere biz belediye olarak da tepki göstererek A Haber'in habercilik yapmasını ve yanlı haber yapmamasını diliyoruz. Bu tutum ilk olmadığı için bütün Borçkalılar olayın farkında ve bu tavrı kınamaktayız" dedi.

ANKA / Yerel

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