Uluslararası seviyede aranan 3 kişi Türkiye'ye getirildi

Şafak vakti bu fotoğraf ile duyuruldu! 3'ü de Türkiye'ye getirildi
Eski DHMİ Daire Başkanı Cemil Acar tutuklandı! Kasasından külçe külçe altın çıktı

Tutuklanan daire başkanının kasasından külçe külçe altın çıktı
Dehşet anları kamerada! Karısının gözü önünde adamın ensesine ateş edip gitti

Karısının gözü önünde adamın ensesine ateş edip gitti
Horoz dövüşü alanında katliam: 12 kişi hayatını kaybetti

Horoz dövüşü alanında katliam: 12 kişi hayatını kaybetti

Bolvadin İlçesinin Gece Görüntüleri Dron ile Göz Kamaştırdı

Bolvadin İlçesinin Gece Görüntüleri Dron ile Göz Kamaştırdı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde dron ile çekilen gece görüntüleri sosyal medyada büyük ilgi gördü. Mahyaları yanan camiler ve cadde ışıkları, ilçenin görsel zenginliğini artırdı.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde gün batımının ardından dron ile havadan çekilen görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Afyonkarahisar'ın en büyük ilçelerinden biri olan Bolvadin ilçesi, gündüz olduğu kadar geceleri de ayrı bir güzel. Dron ile havadan çekilen görüntülerde cadde ve sokaklardaki ışık yansımaları görsel güzellik oluştururken, mahyaları yanan camiler ise görüntülere ayrı bir güzellik kattı. İlçenin ışıklar içerisindeki görüntüsü özellikle sosyal medyada büyük ilgi gördü. - AFYONKARAHİSAR

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.