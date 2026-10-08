Bolvadin İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda işletmelerini denetledi

Bolvadin İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda işletmelerini denetlediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bolvadin'de gıda güvenilirliği ve tüketici sağlığı amacıyla gıda işletmelerine yönelik rutin denetimler yapıldı. Bolvadin İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlileri, işletmelerin hijyen ve muhafaza şartları ile ürünlerin mevzuata uygunluğunu kontrol etti.
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde gıda güvenilirliğinin sağlanması ve tüketici sağlığının korunması amacıyla gıda işletmelerine yönelik denetimler gerçekleştirildi.
Edinilen bilgilere göre, Bolvadin İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda kontrol görevlileri tarafından ilçede faaliyet gösteren gıda işletmelerinde rutin denetimler yapıldı. Denetimlerde işletmelerin hijyen ve muhafaza şartlarının, ürünlerin mevzuata uygunluğu ile gıda güvenilirliğine ilişkin hususlar kontrol edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı