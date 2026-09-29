Bolvadin İlçe Millî Eğitim Müdürü, BİLSEM’deki İHA ve SİHA tasarımlarını inceledi

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Afyonkarahisar Bolvadin İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Keleş, bölge ilçelerine de hizmet veren Bolvadin Bilim ve Sanat Merkezi'ni (BİLSEM) ziyaret ederek öğrencilerin geliştirdiği yerli İHA ve SİHA tasarımları ile bilimsel projeleri yerinde inceledi.

Bolvadin'in yanı sıra Emirdağ, Çay ve Sultandağı ilçelerindeki öğrencilere de eğitim imkanı sunan Bolvadin BİLSEM, genç yeteneklerin teknoloji ve bilim alanındaki projelerine ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Keleş, kurumu ziyaret ederek yetenekli öğrencilerin kaleme aldığı ve tasarladığı projeleri tek tek inceledi.

Ziyaret kapsamında öğrencilerin tasarladığı İHA ve SİHA modelleri başta olmak üzere bilim ve teknoloji odaklı çalışmaları yakından gözlemleyen Keleş, yürütülen faaliyetler hakkında öğretmen ve öğrencilerden detaylı bilgi aldı. Öğrencilerin teknolojik üretim yeteneklerinden ve ortaya koydukları yerli fikirlerden duyduğu memnuniyeti dile getiren Keleş, bilim ve teknoloji alanında geleceğe yön verecek nesillerin yetişmesinden gurur duyduklarını belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı