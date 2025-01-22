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Bolu'daki Yangın Faciası Sonrası Türkiye Genelinde Milli Yas İlan Edildi

Bolu'daki Yangın Faciası Sonrası Türkiye Genelinde Milli Yas İlan Edildi
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Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki yangında 76 kişi hayatını kaybetti, 51 kişi yaralandı. Olayın ardından Türkiye'de 22 Ocak Çarşamba günü bir gün süreyle milli yas ilan edildi. Kilis'te bayraklar yarıya indirilirken vatandaşlar üzüntülerini dile getirdi.

Türkiye genelinde ilan edilen milli yas nedeniyle sınırın sıfır noktası Kilis'te de bayraklar yarıya indirildi.

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi Grand Kartal Otel'de çıkan yangında 76 kişi hayatını kaybederken, 51 kişi ise yaralı olarak kurtuldu. Yaşanan facianın ardından Türkiye'de 22 Ocak Çarşamba günü 1 gün süreyle milli yas ilan edildi. Sınırın sıfır noktasındaki Kilis'te de milli yas kapsamında bayraklar yarıya indirilirken vatandaşlar ise olayın derin üzüntüsünü yaşadıklarını ifade etti.

Vatandaşlar, benzer olayların tekrarlanmaması için yetkililerin denetimlerini artırmaları gerektiğini belirtti. Vatandaşlardan Cuma Demir, yas sürecine ilişkin görüşlerini paylaştı ve yaşanan olaylarla ilgili otel yönetimlerinin sorumluluk alması gerektiğini belirtti. Demir, "Bu olayda otel sahibinin sorumlu olduğunu düşünüyorum. Yangın merdivenlerinin dışarıda olması gerekiyordu. Çok geniş bir otel, bu tür bir olay için gerekli tedbirler alınabilirdi" diye konuştu. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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