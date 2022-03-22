Son dakika haberi! Bolu Dağı Tünelindeki kazada hayatını kaybeden genç, ağabeyi ile aynı kaderi paylaştı - Haberler

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Son dakika haberi! Bolu Dağı Tünelindeki kazada hayatını kaybeden genç, ağabeyi ile aynı kaderi paylaştı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Son dakika haberi! Bolu Dağı Tünelindeki kazada hayatını kaybeden genç, ağabeyi ile aynı kaderi paylaştı

Son dakika haberi... Bolu Dağı Tüneli'nde 18 aracın karıştığı, 30 Kişinin yaralandığı kazada hayatını kaybeden 16 yaşındaki Doğan Başaran'ın ağabeyi de 2 yıl önce meydana trafik kazasında hayatını kaybettiği öğrenildi.

ŞIRNAK (İHA) - Bolu Dağı Tüneli'nde 18 aracın karıştığı, 30 Kişinin yaralandığı kazada hayatını kaybeden 16 yaşındaki Doğan Başaran'ın ağabeyi de 2 yıl önce meydana trafik kazasında hayatını kaybettiği öğrenildi.
Bolu Dağı Tünelinde 19 Mart Cumartesi günü 18 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında hayatını kaybeden 16 Yaşındaki Doğan Başaran'ın cenazesi memleketi Şırnak'ın Cizre ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi. Başaran'ın ağabeyi 23 yaşındaki Beytullah Başaran'ın da iki yıl önce Cizre'de meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

Son dakika haberi! Bolu Dağı Tünelindeki kazada hayatını kaybeden genç, ağabeyi ile aynı kaderi paylaştı

KENDİLERİNE AİT OTOBÜSLE SEYAHATE ÇIKMIŞ

Babası, Amcası ve diğer aile bireyleri ile kendilerine ait otobüs ile sık sık bu tür seyahatlere çıkan 16 Yaşındaki Doğan Başaran, Bolu Dağı Tüneli'nde 18 aracın karıştığı,30 Kişinin yaralandığı kazada ağır yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede doktorların bütün çabalarına rağmen hayatını kaybetmişti.

(Abidin Yel/ İHA)

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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