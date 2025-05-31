Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde Kalp Krizi: Dr. Fethi Kılıç Hayatını Kaybetti

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde 1992 yılından bu yana görev yapan Hukuk Fakültesi Hukuk Bilimleri Ana Bilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Fethi Kılıç, geçirdiği kalp krizi sonucu sabaha karşı hayatını kaybetti.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde 33 yıldır görev yapan 67 yaşındaki Hukuk Fakültesi Hukuk Bilimleri Ana Bilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Fethi Kılıç, sabaha karşı fenalaştı. Ocak ayında emekliliğini bekleyen 67 yaşındaki Kılıç, kalp damarlarıyla ilgili bir süredir tedavi görüyordu. Sabah saatlerinde kalp krizi geçirdiği öğrenilen Kılıç, Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Kılıç'ın, aort damarına bağlı rahatsızlık nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi. - BOLU