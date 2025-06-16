Bodrum Türkbükü'nde Makilik Yangını
Muğla'nın Bodrum ilçesinde Türkbükü'nde makilik alanda başlayan yangına, helikopter ve yer ekipleri müdahale ediyor. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.
Bodrum Türkbükü'nde makilik yangını
MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik alanda yangın başladı.
Türkbükü mezarlık üstündeki yangına helikopter ve yer ekipleri sevk edildi.
Bodrum Türkbükü Mezarlık üst tarafında dumanların yükselmesinin ardından 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verildi. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı yer ekipleri ve helikopter müdahale için sevk edildi.
Makilik alanda başlayan yangının çıkış nedeni belirlenemedi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EREN AYHAN - Yerel