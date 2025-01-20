Bodrum Kattan Eşya Çalan Hırsızlar Güvenlik Kamerasında
Eskişehir'de bodrumdan eşyaları çalan hırsızlar el arabasıyla kaçarken güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Olay, Dede Mahallesi Zeybekler Sokak'ta meydana geldi.
Bodrum kattan eşya çalan hırsızlar kamerada
ESKİŞEHİR - Eskişehir'de bodrumdan çaldıkları eşyaları el arabasına koyup götüren 2 şahıs güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, geçtiğimiz günlerde Dede Mahallesi Zeybekler Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz kimliği belirlenemeyen 2 şahıs, hırsızlık yapmak amacıyla bir evin bodrumuna girdi. Şahıslar, bodrumda gözlerine kestirdikleri eşyaları yanlarında getirdikleri el arabasına koydu. Ardından kayıplara karışan şahıslar, güvenlik kamerası ile saniye saniye kayıt altına alındı.