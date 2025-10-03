Bodrum'da Rüzgar Sebebiyle Katamaran Karaya Oturdu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde rüzgarın etkisiyle sürüklenen katamaran tipi yelkenli tekne, karaya oturdu.

İlçede gece saatlerinde etkili olan kuvvetli rüzgar, zaman zaman hızını arttırdı. Gümbet Koyu'nda demirli yelkenli bir katamaran, rüzgar ve dalgaların etkisiyle sürüklenerek karaya oturdu. Teknede maddi hasar meydana geldi. Hava şartlarının iyileşmesinin ardından tekneyi kurtarmak için çalışma yapılacağı belirtildi. - MUĞLA