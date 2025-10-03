Haberler

Bodrum'da Rüzgar Sebebiyle Katamaran Karaya Oturdu

Bodrum'da Rüzgar Sebebiyle Katamaran Karaya Oturdu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kuvvetli rüzgar nedeniyle bir katamaran tipi yelkenli tekne karaya oturdu. Dalgaların etkisiyle sürüklenen teknenin maddi hasar gördüğü bildirildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde rüzgarın etkisiyle sürüklenen katamaran tipi yelkenli tekne, karaya oturdu.

İlçede gece saatlerinde etkili olan kuvvetli rüzgar, zaman zaman hızını arttırdı. Gümbet Koyu'nda demirli yelkenli bir katamaran, rüzgar ve dalgaların etkisiyle sürüklenerek karaya oturdu. Teknede maddi hasar meydana geldi. Hava şartlarının iyileşmesinin ardından tekneyi kurtarmak için çalışma yapılacağı belirtildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Ali Babacan gündem yaratan fotoğrafın perde arkasını Haberler.com'a anlattı

Gündem yaratan fotoğrafın perde arkasını ilk kez anlattı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2 gün 2 gece süren aşiret düğününde takı töreninde servet bıraktılar

Düğün 2 gün 2 gece sürdü! Takı kuyruğunda servet bıraktılar
Enflasyon neden yükseldi? Bakan Şimşek gerekçesini açıkladı

Beklentileri aşan veri için Bakan Şimşek'ten açıklama var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.