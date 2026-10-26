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Bodrum'da olumsuz hava nedeniyle Datça ve İstanköy feribot seferleri iptal edildi

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Bodrum'da olumsuz hava nedeniyle Datça ve İstanköy feribot seferleri iptal edildi
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle bugün Bodrum-Datça ile Bodrum-İstanköy feribot seferleri iptal edildi. İlçede kuvvetli sağanak yağış ve rüzgar bekleniyor.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde beklenen olumsuz hava şartları sebebiyle feribot seferleri iptal edildi.

İlçede bugün kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Yağışlı birlikte kuvvetli rüzgar da hakim olacak. Beklenen olumsuz hava şartları sebebiyle bugün Bodrum ile Datça ilçeleri arasında yapılacak feribot seferleri iptal edildi. Ayrıca Bodrum ile Yunanistan'ın İstanköy Adası arasındaki seferlerin de iptal edildiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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