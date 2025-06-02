Bodrum'da Ana İsale Hattında Patlama: Tanker Çukura Düştü

Bodrum'da Ana İsale Hattında Patlama: Tanker Çukura Düştü
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde ana isale hattında meydana gelen patlama sonucu bir tanker çukura düşerek mahsur kaldı. Bölgedeki suyun akışı nedeniyle cadde trafiğe kapatıldı ve onarıma başlandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde ana isale hattında patlama meydana gelirken, patlağın olduğu noktada tanker çukura düşerek mahsur kaldı.

İlçede isale hattı patlakları devam ediyor. Geçen hafta ana isale hattı patlağının yaşandığı Bitez Bergamut Caddesi'nde bugün öğle saatlerinde bir patlak daha yaşandı. Dereye dönen caddede sürücüler zor anlar yaşadı. Bölgeden geçen bir tanker, çukura girerek mahsur kaldı. Tonlarca su boşa aktı.

İhbarın ardından MUSKİ ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler, suyu kesip onarıma başlarken, cadde trafiğe kapatıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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