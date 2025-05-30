Bodrum'da Ağırlık Bağlayarak Denize Atlayan Adam Hayatını Kaybetti
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, ayağına ağırlık bağlayıp denize atlayan 55 yaşındaki Sinan D. yaşamını yitirdi. Olay sonrası Sahil Güvenlik ekipleri olay yerine sevk edildi ve Sinan D.'nin cansız bedeni 2 metre derinlikte bulundu.
Ayağına ağırlık bağlayıp denize atladı
MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde ayağına ağırlık bağlayıp denize atlayan bir kişi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Bodrum'da evli ve 1 çocuk babası Sinan D. (55), ailesi ve arkadaşlarına mesaj atarak Adaboğazı mevkiine gitti. İhbarın ardından Sahil Güvenlik dalış ekibi olay yerine hareket etti. Bölgede yapılan kontrollerde 2 metre derinlikte ayağından ağırlık bağlı halde bulunan şahsın yaşamını yitirdiği belirlendi. Sinan D.'nin cenazesi Bodrum Limanı'na getirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HAMDİ YÖRÜR - Yerel