Bodrum'da Ağırlık Bağlayarak Denize Atlayan Adam Hayatını Kaybetti

Ayağına ağırlık bağlayıp denize atladı

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde ayağına ağırlık bağlayıp denize atlayan bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Bodrum'da evli ve 1 çocuk babası Sinan D. (55), ailesi ve arkadaşlarına mesaj atarak Adaboğazı mevkiine gitti. İhbarın ardından Sahil Güvenlik dalış ekibi olay yerine hareket etti. Bölgede yapılan kontrollerde 2 metre derinlikte ayağından ağırlık bağlı halde bulunan şahsın yaşamını yitirdiği belirlendi. Sinan D.'nin cenazesi Bodrum Limanı'na getirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.