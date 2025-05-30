Bodrum'da Ağırlık Bağlayarak Denize Atlayan Adam Hayatını Kaybetti

Bodrum'da Ağırlık Bağlayarak Denize Atlayan Adam Hayatını Kaybetti
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde, ayağına ağırlık bağlayıp denize atlayan 55 yaşındaki Sinan D. yaşamını yitirdi. Olay sonrası Sahil Güvenlik ekipleri olay yerine sevk edildi ve Sinan D.'nin cansız bedeni 2 metre derinlikte bulundu.

Ayağına ağırlık bağlayıp denize atladı

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde ayağına ağırlık bağlayıp denize atlayan bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Bodrum'da evli ve 1 çocuk babası Sinan D. (55), ailesi ve arkadaşlarına mesaj atarak Adaboğazı mevkiine gitti. İhbarın ardından Sahil Güvenlik dalış ekibi olay yerine hareket etti. Bölgede yapılan kontrollerde 2 metre derinlikte ayağından ağırlık bağlı halde bulunan şahsın yaşamını yitirdiği belirlendi. Sinan D.'nin cenazesi Bodrum Limanı'na getirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HAMDİ YÖRÜR - Yerel
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