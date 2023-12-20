Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu Kuvayi Milliye Destanı'nı sahneye taşıyor
Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında Kuvayi Milliye Destanı'nı izleyicilerle buluşturuyor. Oyun, ülkenin özgürlük mücadelesi sırasında yaşanan koşulları ve Anadolu halkının çaresizliklerini anlatıyor.
Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında Kuvayi Milliye Destanı'nı izleyicilerle buluşturuyor.
22 Aralık Cuma akşamı saat 20.00'de Nurol Kültür Merkezi (OASİS AVM) Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu sahnesine, Kuvayi Milliye Destanı konuk oluyor.
Oyunun yönetmenliğini Dr. Mustafa Kayabaşı yaparken; öğrenciler Nur Sima, Fırat Meriç Kızıloğlu ile Ahmetcan Özer, ülkenin özgürlük mücadelesi sırasında yaşanan ağır koşulları ve Anadolu halkının çaresizliklerini tarihsel anlatıyla sahneye taşıyor.
Gösterime, Arş. Gör. Ayşe Yılmaz solistliğinde, Doç. Dr. Yıldız Mutlu Yıldız, Öğr. Gör. Dr. Pelin Özkan Köse, Öğr. Gör. Adil Levent Yüksel, Öğr. Gör. Dr. Melih Günaydın, Öğr. Gör. Dr. Alper Er, Çağlar Baykal, Öğr. Gör. Dr. Osman Önder, Öğr. Gör. Hande Karayel'den oluşan Üniversite Oda Orkestrası, kurtuluş mücadelesi eserleri ile eşlik ediyor.