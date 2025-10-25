Haberler

Bıyıkali Mahallesi'nde Kadınlar Şalvar Gecesi'nde Bir Araya Geldi

Güncelleme:
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Bıyıkali Mahallesi'nde düzenlenen Şalvar Gecesi, katılan yaklaşık 2 bin kadının coşkulu eğlencelerine ev sahipliği yaptı. Davul zurna eşliğinde halaylar çekildi, yöresel yemekler ikram edildi.

Tekirdağ Süleymanpaşa'ya bağlı Bıyıkali Mahallesi'nde kadınlar tarafından düzenlenen Şalvar Gecesi, davul zurna eşliğinde coşkulu anlara sahne oldu. Yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı gecede kadınlar, şalvarlarını giyip halaylarla doyasıya eğlendi.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Bıyıkali Mahallesi'nde ilk kez düzenlenen Şalvar Gecesi, yoğun katılımla gerçekleştirildi. Mahalle meydanında düzenlenen etkinliğe çevre mahallelerden ve ilçelerden gelen çok sayıda kadın katıldı. Şalvarlarını giyen kadınlar, davul zurna eşliğinde gece boyunca eğlendi, uzun halay kuyrukları oluşturdu.

Etkinlikte yöresel yemekler ikram edildi, katılımcılar birbirleriyle sohbet edip hatıra fotoğrafları çektirdi. Kadınların birlik ve dayanışma içinde geçirdiği gece, renkli görüntülere sahne oldu.

Etkinliğe katılan kadınlar, hem eğlenip stres attıklarını hem de köy kültürünü yaşattıkları için mutlu olduklarını belirterek, Şalvar Gecesi'nin geleneksel hale getirmeye çalışacaklarını belirtti. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
