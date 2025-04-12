Bitlis'te Yabancı Uyruklu Şahısın Ayakkabısından Uyuşturucu Çıktı

Yabancı uyruklu şahsın ayakkabısından uyuşturucu çıktı

BİTLİS - Bitlis'te bir yol otobüsünde yolculuk yaban yabancı uyruklu şahsın ayakkabısından 1 kilo 28 gram Afyon Sakızı çıktı.

Konuyla ilgili Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Tatvan'da durdurulan yolcu otobüsünden seyahat eden yabancı uyruklu şahsın üzerinde arama yapıldığını ve yapılan aralamalar sonucunda ayakkabısından 7 paket halinde uyuşturucu ele geçirildiği bildirildi. Açıklamada, "Bitlis İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Tatvan'da durdurulan bir otobüste yolcu olarak seyahat eden yabancı uyruklu bir şahıs üzerinde yapılan aramada, şahsın ayakkabı içerisine zulalanmış şekilde 7 parça halinde toplam 1 kilo 28 gram gelen Afyon Sakızı ele geçirilmiş, olay ile ilgili 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma' suçundan gözaltına alınan 1 şüpheli şahıs, çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir. Hemşehrilerimizin huzuru ve güvenliği için uyuşturucu madde imalatı, kaçakçılığı ve kullanımına karşı yürütülen kararlı mücadelemiz devam edecektir" denildi.