Bitlis'te otobüs tıra arkadan çarptı: 8 yaralı

Bitlis-Baykan karayolunda gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, yolcu otobüsü önünde seyreden tıra arkadan çarptı. Kazada 8 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bitlis-Baykan karayolunda gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında yolcu otobüsü, önünde seyreden tıra arkadan çarptı.

Kaza, Bitlis Merkez'e bağlı Döşkaya Köyü mevkiinde saat 00.00 sıralarında meydana geldi. 34 ARB 621 plakalı yolcu otobüsünün, 66 KT 073 plakalı tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada M.A. (55), Y.Y. (51), S.D. (29), A.T. (40), C.A. (32), H.D. (35), A.T. (61) ve B.A. (37) isimli 8 kişi hayati tehlikeleri bulunmayacak şekilde yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Bitlis Devlet Hastanesi ve çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili adli tahkikat başlatıldı. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
