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Bitlis JÖH, 160 saat sonra enkazdan Aysima'yı sağ olarak çıkardı

Yerel Haberler

Bitlis JÖH, 160 saat sonra enkazdan Aysima'yı sağ olarak çıkardı

Bitlis Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı ekipleri 160 saat sonra bir binanın enkazından 10 yaşındaki Aysima Baltacı'yı sağ olarak çıkardı.

Bitlis Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı ekipleri 160 saat sonra bir binanın enkazından 10 yaşındaki Aysima Baltacı'yı sağ olarak çıkardı.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin yıkıma neden olduğu Adıyaman'da 7'nci gününde de arama kurtarma çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Bitlis'ten Adıyaman'a sevk edilen JÖH arama kurtarma ekipleri merkeze bağlı, Yavuz Selim Mahallesi Miraç Sitesinde enkaz içerisinde yapılan arama ve tespit çalışmaları sonucunda Ayima Baltacı'yı sağ olarak çıkardı.

Saatler süren çalışma sonucunda enkazdan sağ olarak çıkarılan kardeşler sedyeye alınıp ambulansa taşındı. Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. - ADIYAMAN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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