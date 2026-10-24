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Bingöl'ün kanaat önderi Abdülaziz Beki İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede öldü

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Bingöl'ün kanaat önderi Abdülaziz Beki İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede öldü
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Bingöl'ün kanaat önderlerinden Prof. Dr. Abdülaziz Beki, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Cenazesi 25 Ekim Pazar günü Bingöl'e getirilecek ve Gözer Köyü Camii'ndeki cenaze namazının ardından köy mezarlığındaki aile kabristanına defnedilecek.

Bingöl'ün kanaat önderlerinden Prof. Dr. Abdülaziz Beki, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

1945 yılında Bingöl'ün Gözer köyünde dünyaya gelen Prof. Dr. Abdülaziz Beki, medrese eğitiminin ardından Kayseri Yüksek İslam Enstitüsü'nden mezun oldu. Müftülük ve yurt dışı din hizmetleri görevlerinde bulunan Beki, akademik çalışmalarını İslam hukuku alanında sürdürdü. Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde profesör olarak görev yapan Beki, 2011 yılında Bingöl Üniversitesine geçti. Üniversitede rektör yardımcılığı ve İlahiyat Fakültesi dekanlığı görevlerinde de bulunan Beki, 2016 yılında emekli oldu.

"Gözer köyünde defnedilecek"

Prof. Dr. Abdülaziz Beki bugün İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Beki'nin cenazesi, 25 Ekim Pazar günü Bingöl'e getirilecek. Öğle namazının ardından Gözer Köyü Camii'nde kılınacak cenaze namazı sonrasında Beki, köy mezarlığındaki aile kabristanına defnedilecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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