Bingöl'ün Genç İlçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Kutlandı

Bingöl'ün Genç ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Genç Özel Eğitim ve Uygulama Okulu'nda 3 Aralık Dünya Engelliler Günü çerçevesinde program düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlik, yapılan konuşmalarla devam etti. Etkinlik kapsamında öğrenciler tarafından hazırlanan müzikal performans, ront gösterisi, şiir dinletisi ve şarkılar izleyicilere sunuldu. Öğrencilerin sergilediği yetenekler, etkinliğe katılanlardan büyük alkış aldı.

Kaymakam Muhammet Güzel, etkinlikte bir konuşma yaparak tüm engelli bireylerin gününü kutladı.

Etkinlik sonunda Kaymakam Güzel ve ilçe protokolü, öğrencilerin el emeği çalışmalarından oluşan sergiyi gezerek ürünleri inceledi. Etkinlik, çekilen hatıra fotoğraflarının ardından sona erdi.

Etkinliğe Kaymakam Muhammet Güzel, kurum müdürleri, şube müdürleri, okul idarecileri, engelli bireyler ve aileleri katıldı. - BİNGÖL