Üye Girişi
Haberler
Güney Kore'de parlamento sıkıyönetim kararını iptal etti

Sıkıyönetime karşı parlamentonun kararı ortalığı karıştıracak

 Güney Kore'de sıkıyönetim ilan edildi

Parlamento kapatıldı, vekiller binaya giremiyor

 Güney Kore'de tansiyon yüksek! Tanklar sokaklara indi, binlerce kişi Meclis'e gidiyor

Tanklar sokaklara indi bile! Binlerce kişi Meclis'e gidiyor
Güney Kore Devlet Başkanı onları işaret etmişti: Muhalif lider, polislerin kapattığı meclise duvarlardan atlayarak girdi

Ana muhalefet liderinin meclise girişi olay oldu! Canlı yayın açtı herkes izledi

Bingöl'ün Genç İlçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Kutlandı

Bingöl'ün Genç İlçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Kutlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Genç Özel Eğitim ve Uygulama Okulu'nda düzenlenen etkinlikte, öğrenciler çeşitli performanslar sergiledi. Kaymakam Muhammet Güzel, engelli bireylerin gününü kutladı.

Bingöl'ün Genç ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Genç Özel Eğitim ve Uygulama Okulu'nda 3 Aralık Dünya Engelliler Günü çerçevesinde program düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlik, yapılan konuşmalarla devam etti. Etkinlik kapsamında öğrenciler tarafından hazırlanan müzikal performans, ront gösterisi, şiir dinletisi ve şarkılar izleyicilere sunuldu. Öğrencilerin sergilediği yetenekler, etkinliğe katılanlardan büyük alkış aldı.

Kaymakam Muhammet Güzel, etkinlikte bir konuşma yaparak tüm engelli bireylerin gününü kutladı.

Etkinlik sonunda Kaymakam Güzel ve ilçe protokolü, öğrencilerin el emeği çalışmalarından oluşan sergiyi gezerek ürünleri inceledi. Etkinlik, çekilen hatıra fotoğraflarının ardından sona erdi.

Etkinliğe Kaymakam Muhammet Güzel, kurum müdürleri, şube müdürleri, okul idarecileri, engelli bireyler ve aileleri katıldı. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Türkiye'ye yeni göç dalgası konuşulurken şaşırtan görüntü
img

Ameliyat olduğu hastaneyi gören herkes aynı yorumu yapıyor
img

Bu sefer dinleyecek mi? Erdoğan'ın Esad'a kritik bir çağrısı var
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

2025 araştırma görevlisi maaşı ne kadar oldu? 2025 araştırma görevlisi maaşı kaç TL? 2025 mühendis maaşı ne kadar oldu? 2025 mühendis maaşı kaç TL? Mallorca Barcelona CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Mallorca Barcelona maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? 2025 Hemşire maaşı ne kadar oldu? 2025 Hemşire Hemşire maaşı kaç TL? 2025 doktor maaşı ne kadar oldu? 2025 zamlı doktor maaşı kaç TL? Samsunspor 52 Orduspor CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Samsunspor 52 Orduspor maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? 2025 polis maaşı ne kadar oldu? 2025 zamlı polis maaşı kaç TL? 4 Aralık Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? 2025 öğretmen maaşı ne kadar oldu? 2025 zamlı öğretmen maaşı kaç TL olacak? 2025 memur maaşı ne kadar oldu? 2025 zamlı memur maaşı kaç TL? Ehliyet sınavında kaç soru var?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.