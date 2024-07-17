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Bingöl Kent Konseyi Başkanı ve Üyeleri Vali'yi Ziyaret Etti

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Bingöl Kent Konseyi Başkanı Orhan Ağırbaş ve yürütme kurulu üyeleri, Vali Ahmet Hamdi Usta'ya çalışmaları hakkında bilgi verdi. Ziyarette konseyin alt kurulları çalışma grupları, hedefleri ve çalışma yöntemleri hakkında bilgi verildi.

Bingöl Kent Konseyi Başkanı Orhan Ağırbaş ve yürütme kurulu üyeleri, Vali Ahmet Hamdi Usta'ya çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Kent Konseyi Başkanı Orhan Ağırbaş ve yürütme kurulu üyeleri, Vali Ahmet Hamdi Usta'yı ziyaret etti. Ziyarette Başkan Ağırbaş, konseyin alt kurulları çalışma grupları, konseyin hedefleri ve çalışma yöntemleri hakkında Vali Usta'ya bilgi verdi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Vali Usta, kent konseyinin Bingöl'e sunacağı katkılara yürekten inandığını belirterek çalışmalarında başarılar diledi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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