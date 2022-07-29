Bingöl haberleri | Genç MÜSİAD dönem Başkanı Abdülkadir Aydın oldu

Genç MÜSİAD Düzce Şubesi 9. Olağan kongresini yaptı. Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Yılmaz'ın da katıldığı kongrede Abdülkadir Aydın, Genç MÜSİAD başkanı oldu.

Düzce Genç MÜSİAD Düzce Şubesi, 9. Olağan kongresini Düzce Belediyesi Kültür Merkezinde gerçekleştirdi. Kongreye Genç MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Yılmaz ile MÜSİAD Düzce Şubesi Başkanı Vefa Pehlivan ve yönetim kurulu üyeleri, Kurum ve kuruluş yöneticileri ile STK başkanları katıldı. Kongrenin açılışında konuşan Genç MÜSİAD Düzce Şubesi Başkanı Abdülkadir Aydın ; "Gençler olarak iş dünyasında bulunmaktan, iktisadi hayata manevi değerlere sahip çıkarak girmekten dolayı mutluyuz. Gençler, geleceği şekillendirirken günün getirdiği teknolojiyi ve yöntemleri iş hayatına entegre ederek geleceğe taşıma gayretinde. Bu gayreti de milli ve manevi değerlerimiz ile bir araya getirdiğimizde sergileyeceğimiz yüksek ahlaklı ticaret dünyaya örnek olacaktır. MÜSİAD Çatısı altında bu duygu ve düşüncelerle kongremize gelerek bizlere destek veren herkese teşekkür ederim" dedi.

"Gençlerden umutluyuz"

MÜSİAD Düzce Şubesi Balkanı Vefa Pehlivan ise konuşmasında; "Gençler bizim umudumuz, yarınlarımız. MÜSİAD çatısı altında aklı, vicdanı hür, milli ve manevi değerlerimize bağlı genç iş adamlarıyla birlikte ülkemizin geleceğini birlikte planlıyor olmaktan dolayı mutluyuz. Dünya'nın hemen hemen bütün ülkelerinde şubesi bulunan MÜSİAD olarak, genç kardeşlerimiz ile iş yapmak ve arkamızdan gelen neslin daha cesur olduğunu görmek bizleri de umutlandırıyor. Genç kardeşlerimize çıktıkları yolda başarılar diliyorum" diye konuştu.

MÜSİAD Düzce Şubesi Yönetim Kurulu üyesi ve başkan vekili Selahattin Aydın da Genç MÜSİAD Düzce Şubesi Başkanı olan Abdülkadir Aydın'ı yalnız bırakmadı. Oğlunun heyecanına ortak olan Selahattin Aydın, kongre boyunca oğlunun yanında yer aldı. Kongre tecrübesini de oğlu Abdülkadir Aydın ile paylaşan Selahattin Aydın, kongre sonunda da dönem başkanı olan oğluyla fotoğraf çektirdi.

Kongrenin sonunda ise Genç MÜSİAD Düzce Şube Başkanı Abdülkadir Aydın, Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Yılmaz'a hediye verdi. - DÜZCE