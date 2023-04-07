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Bingöl'de ticari taksi ile kamyonet çarpıştı: 5 yaralı

Yerel Haberler

Bingöl'de ticari taksi ile kamyonet çarpıştı: 5 yaralı Bingöl'de ticari taksi ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Bingöl'de ticari taksi ile kamyonet çarpıştı: 5 yaralı

BİNGÖL - Bingöl'de ticari taksi ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, merkeze bağlı İçmeler Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen ticari taksi ile 50 ABJ 044 plakalı kamyonet çarpıştı. Kazada 5 kişi yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından araçların içinde bulunan 5 kişi, Bingöl Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Muhammet Ali Çiftçi - Yerel

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