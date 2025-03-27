Yunan askerlerinin tepki çeken Türkiye sloganlarına MSB kayıtsız kalamadı

Yunan askerlerinin skandal Türkiye sloganına MSB kayıtsız kalamadı
CHP Genel Başkanı kim olmalı? Anketten çıkan sonuç Kılıçdaroğlu'nu umutlandıracak

Kılıçdaroğlu'nu umutlandıracak anket
Facia sonrası herkes aynı soruyu soruyor: Kapalı otele müşteri mi alındı?

Oteldeki facia sonrası herkes aynı soruyu soruyor
İki ilden peş peşe kısıtlama kararı! Bu araçlar bayramda trafiğe çıkamayacak

İki ilden kısıtlama kararı! Bu araçlar bayramda trafiğe çıkamayacak

Bingöl'de Aşevi Projesi ile 1.048 Kişiye Sıcak Yemek

Bingöl'de Aşevi Projesi ile 1.048 Kişiye Sıcak Yemek
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bingöl'de Türk Kızılay iş birliğiyle yürütülen Aşevi Projesi kapsamında her gün 256 hanede yaşayan 1.048 kişiye sıcak yemek ulaştırılıyor. Vali Ahmet Hamdi Usta, projenin Ramazan ayında da devam edeceğini açıkladı.

Bingöl'de, Türk Kızılay iş birliğinde her gün 256 hanede yaşayan bin 48 kişiye sıcak yemek ulaştırılıyor.

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) ile Türk Kızılay iş birliğinde yürütülen Aşevi Projesi'ne yönelik açıklamalarda bulundu. Aşevi Projesi'nin başarıyla devam ettiğini kaydeden Vali Usta, "2010 yılından beri kesintisiz ve başarıyla yürüyen proje kapsamında kuru gıda, et, tavuk, sıvı yağ, tereyağı gibi her türlü ihtiyacı vakıf olarak biz karşılıyoruz. Kızılay da bunları aşevinde gıda mühendislerimizin kontrolünde ve hijyenik şartlarda yemeğe dönüştürerek her gün 256 hanede yaşayan bin 48 vatandaşımıza sıcak yemek olarak ulaştırıyor. Bu hizmete mübarek Ramazan ayı boyunca da devam ettik. Ramazan ayında ve yıl boyu çalışan arkadaşlarımızı ziyaret edip onlara teşekkür ettim. Bingöl Valiliği olarak sosyal dayanışmayı güçlendirmek ve ihtiyaç sahiplerinin yanında olmak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz" dedi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title