Bingöl'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Kutlandı

Haber: Kemal BATUR

(BİNGÖL) – Bingöl'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde 2 farklı kutlama düzenlendi. İlk kutlama HAK-İŞ tarafından, ikinci kutlama Eğitim Sen, KESK ve TMMOB'un katılımıyla yapıldı.



Bingöl'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, kent meydanında düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

Bingöl Eğitim Sen, KESK ve TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'nin katıldığı etkinliklerde verilen mesajlarda, emek mücadelesi ve kentin deprem gerçeği ön plana çıktı, 2003 yılında Bingöl'de meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybeden 177 kişi anıldı.

TMMOB Bingöl İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Canfidal Boldaş, "1 Mayıs 2003 günü saat 03.27'de meydana gelen depremde 177 kişi hayatını kaybetti, 520 kişi yaralandı. Bingöl bir deprem kentidir ve bu gerçek göz ardı edilmemelidir" dedi.

Bingöl Eğitim Sen Şube Başkanı Murat Korlaelçi ise 1 Mayıs'ın, emekçilerin dayanışma günü olduğunu belirterek, "Dünyanın ve ülkemizin dört bir yanında milyonlar, kapitalist sistemin dayattığı adaletsizliğe karşı alanlara çıkıyor. Kadınlar ve emekçiler hakları için mücadele ediyor. Savaşların ve yoksulluğun bedelini ödeyenlerin isyanı meydanlarda yankılanıyor" açıklamasında bulundu.

Açıklamaların ardından kent merkezinde halaylar çekildi.

HAK-İŞ üyeleri basın açıklaması yaptı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla, HAK-İŞ tarafından da kent meydanında basın açıklaması yapıldı. Çalışma hayatında adaletin sağlanması, sendikal hakların güvence altına alınması ve emekçilerin ekonomik koşullarının iyileştirilmesi çağrısında bulunulan açıklamada, 1 Mayıs'ın emek, dayanışma ve mücadele günü olduğunu vurgulayarak, şunlar kaydedildi:

"Savaşa, zulme, sömürüye ve adaletsizliğe karşı sesimizi yükseltmek; birlik, mücadele ve dayanışma irademizi meydanlardan haykırmak için buradayız. HAK-İŞ Konfederasyonu olarak şiddetin, terörün ve savaşın karşısında; barışın, kardeşliğin ve dayanışmanın yanında durduğumuzu ifade ediyoruz."



Kaynak: ANKA