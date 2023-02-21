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Bina yıkıldı, yangın merdiveni ayakta kaldı

Yerel Haberler

Bina yıkıldı, yangın merdiveni ayakta kaldı

Hatay'da dün akşam meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremde Mustafa Kemal Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Misafirhanesi yıkıldı, binanın yangın merdiveni ise ayakta kaldı.

Hatay'da dün akşam meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremde Mustafa Kemal Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Misafirhanesi yıkıldı, binanın yangın merdiveni ise ayakta kaldı. İlginç görüntü, dron kamerasına yansıdı.

Hatay'da dün 3 dakika arayla gerçekleşen 6,4 ve 5,8 büyüklüğündeki 2 deprem, hasarlı birçok binanın yıkılmasına neden oldu. 6 Şubat'ta yaşanan ilk depremde hasar gören Mustafa Kemal Üniversitesi Mimarlık Fakültesinin 7 katlı misafirhanesi de tamamen yıkıldı. Misafirhane binası yıkılırken, yangın merdiveninin ayakta kalması ilginç görüntüler oluşturdu. Ayakta kalan yangın merdiveni, dron ile görüntülendi. - HATAY

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Mustafa Kemal Üniversitesi Hatay Yerel Haberler

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