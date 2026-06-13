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Bilecik Valiliği uyardı, bu saatler arasına dikkat

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Bilecik Valiliği, bugün 12.00-23.00 saatleri arasında Bursa ve Bilecik çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu. Sel, su baskını, heyelan ve yıldırım gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması istendi.

Bilecik Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Bursa ve Bilecik çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor" denildi.

Bilecik Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün 12.00 ile 23.00 saatleri arasında Bursa ve Bilecik çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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