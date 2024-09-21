Bilecik Valisi'nden Yeni İl Müftüsüne Ziyaret

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, geçtiğiniz günlerde Bilecik İl Müftlüğü görevine başlayana Ahmet Dilek ile bir araya geldi.

Şırnak İl Müftülüğü görevindeyken geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanlığı İl Müftüleri Kararnamesiyle Bilecik İl Müftüsü olarak atanan Ahmet Dilek'e Bilecik Valisi Şefik Aygöl hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Vali Aygöl, Müftü Dilek'e yeni görevinde başarılar dileyerek, kentte yapılacka olan çalışmalar hakkında bilgi alışverişi yaptılar. - BİLECİK