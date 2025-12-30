Vali Sözer'den karayollarına kış mesajı

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Karayolları Bilecik 144. Şube Şefliğinde yürütülen kış hazırlıkları ve yol çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Karayolları Bilecik 144. Şube Şefliğinde devam eden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Kış sezonunda alınan tedbirler, yol bakım ve onarım faaliyetleri ile karla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar ele alındı. Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarına karşı yapılan hazırlıkların büyük önem taşıdığına dikkat çeken Vali Sözer, Karayolları ekiplerinin kış şartlarına karşı hazır durumda olduğunu belirtti. Sahada görev yapan ekiplerin, ulaşımın aksamaması ve sürücülerin güvenli şekilde seyahat edebilmesi için çalışmalarını titizlikle sürdürdüğü ifade edildi. Kış ayları boyunca ana arterler başta olmak üzere tüm güzergahlarda gerekli önlemlerin alındığı, ekip ve ekipmanların olası olumsuzluklara karşı hazır bekletildiği kaydedildi.

Vali Faik Oktay Sözer, "Vatandaşlarımızın güvenli ve kesintisiz ulaşımının sağlanması amacıyla Karayolları ekiplerimiz kış şartlarına karşı hazır durumdadır, çalışmalar sahada titizlikle sürdürülmektedir" dedi. - BİLECİK