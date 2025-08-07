Bilecik Valisi, İkizce Köyü'nde Asfalt Çalışmalarını İnceledi

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, İkizce Köyü'nde gerçekleştirilen asfalt çalışmalarını inceledi.

İl Özel İdaresi ekiplerinden çalışmalara dair bilgi alan Vali Sözer, daha sonra köy halkıyla bir araya gelerek vatandaşların talep ve isteklerini dinledi. Ziyaret sırasında 76 yaşındaki köy sakini Fevziye teyze ile Vali Sözer arasında geçen samimi sohbet dikkat çekti. Fevziye teyze, hayatı boyunca ilk kez bir vali gördüğünü ifade ederek, "76 yaşındayım, ilk kez vali göreceğiz, çıkmayacak mıyız karşılamaya" sözleriyle heyecanını dile getirdi.

Vali Sözer de Fevziye teyzenin biriktirdiği talepleri dinleyerek, asfalt çalışmalarına onunla birlikte katıldı. Ziyaretin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Vali Sözer, "76 yıldır ilk kez vali gören teyzemizin biriktirdiği istekler çoktu hepsini asfalt hızında çözemesek de, adım adım hallediyoruz" dedi. - BİLECİK