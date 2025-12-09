Vali Sözer'den Bilecik'te hane ziyareti

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, hane ziyaretleri gerçekleştirdi.

Bilecik'te vatandaşlarla sık sık bir araya gelmeye devam eden Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Bu defa Bozkurt ailesine misafir olarak aile bireyleriyle sohbet etti. Ziyarete Vali Sözer'in yanı sıra Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu'da eşlik etti. Ziyarette aile fertlerinin talepleri dinlenirken, ihtiyaç ve beklentiler yerinde değerlendirildi. Vali Sözer, vatandaşlarla doğrudan iletişim kurmanın önemine vurgu yaparak, devletin her zaman vatandaşın yanında olduğunu ifade etti.

Vali Sözer, "Devletin kapıları her daim millete açık, imkanların vatandaşlarımızın hizmetine sunmaya devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın kapısını çalmak, onların sesini doğrudan duymak ve ihtiyaçlarını yerinde görmek bizim en temel görevimizdir" dedi. - BİLECİK