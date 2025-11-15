Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Emniyet Müdürlüğü'nde İncelemelerde Bulundu

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, kentte güvenlik ve asayiş hizmetlerini yerinde incelemek için İl Emniyet Müdürlüğü'nde incelemelerde bulundu.

Vali Sözer, il genelinde yürütülen asayiş, trafik ve güvenlik hizmetlerine ilişkin bilgi aldı. İl Emniyet Müdürü, emniyet teşkilatının faaliyetleri, yürütülen projeler ve halkın güvenliğinin sağlanmasına yönelik yapılan çalışmalar hakkında detaylı bilgi verdi. İl Emniyet Müdürlüğü'nün görev ve sorumluluklarını yakından takip eden Vali Sözer, kamu düzeninin korunması ve vatandaşların huzurunun sağlanmasında gösterilen çabaları takdir etti. Emniyet personeline başarı dileklerinde bulunan Vali, görevlerinde kolaylıklar temennisinde bulundu.

Vali Sözer, "Kamu düzeninin korunması ve vatandaşlarımızın huzurunun sağlanması adına görev yapan emniyet personeline görevlerinde kolaylıklar dileyerek, başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür ederim" dedi. - BİLECİK