Vali Sözer AFAD'da incelemelerde bulundu

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ) İl Müdürlüğünde yürütülen çalışmaları inceledi.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Bilecik AFAD İl Müdürlüğüne giderek İl Müdürü Ercüment Diyar'dan kurumun faaliyetleri, afet ve acil durumlara yönelik hazırlıklar ile devam eden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Vali Sözer, çalışmaların sahadaki yansımalarını ve kurumlar arası koordinasyonun önemini değerlendirdi. AFAD personeliyle de bir araya gelen Vali Sözer, afetlere karşı hazırlıklı olmanın önemine dikkat çekti.

Vali Sözer, "Afetlere karşı hazırlık ve müdahale kapasitemizi sürekli güçlendiriyoruz. Vatandaşlarımızın güvenliği için tüm ekiplerimizle sahadayız" dedi. - BİLECİK