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Bilecik Valiliği bahçesindeki dev çam ağaçları kesildi

Bilecik Valiliği bahçesindeki dev çam ağaçları kesildi
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Bilecik Valiliği bahçesinde hastalık nedeniyle kuruyan ve devrilme riski taşıyan çam ağaçları, can ve mal güvenliği gerekçesiyle kontrollü şekilde kesildi. Kesim sonrası uygun alanlara yeniden ağaç dikileceği açıklandı.

Bilecik Valiliği bahçesindeki bazı çam ağaçları hastalıklar nedeniyle kuruduğu, yapısal bütünlüğünü kaybettiği ve devrilme riski taşıdığı gerekçesiyle kesildi.

Bilecik'te geçtiğimiz günlerde tarihi valilik bahçesinde bulunan bazı ağaçların, ilgili teknik ekipler ve Orman İşletme Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen inceleme ve değerlendirmeler neticesinde ağaçların çeşitli hastalıklar nedeniyle kuruduğu, yapısal bütünlüğünü kaybettiği ve devrilme riski taşıdığı tespit edildi. Can ve mal güvenliğinin korunması, özellikle şiddetli rüzgar ve olumsuz hava şartlarında oluşabilecek risklerin önlenmesi ile hastalıklı ağaçların çevresindeki sağlıklı ağaçlara zarar vermesinin engellenmesi amacıyla, Orman İşletme Müdürlüğünün teknik tespit ve raporları doğrultusunda risk oluşturan ağaçların kontrollü şekilde ağaçlar kesildi.

"Çalışmaların tamamlanmasının ardından uygun görülen alanlarda yeniden ağaçlandırma ve peyzaj düzenlemeleri gerçekleştirilecektir"

Konu hakkında Bilecik Valiliğinde yapılan açıklamada, "Yürütülecek çalışmalar, yalnızca risk teşkil eden ve sağlığını tamamen yitirmiş ağaçları kapsamakta olup, tarihi Valilik bahçesinin doğal dokusunun korunması ve yeşil alan varlığının sürdürülebilirliğinin sağlanması temel önceliğimizdir. Çalışmaların tamamlanmasının ardından uygun görülen alanlarda yeniden ağaçlandırma ve peyzaj düzenlemeleri gerçekleştirilecektir. Tarihi Bilecik Valiliği Binamızın ve bahçesinin, tarihi kimliğini ve doğal değerlerini koruyarak uzun yıllar boyunca hemşerilerimize güvenli ve sağlıklı bir şekilde hizmet vermesi amacıyla çalışmalarımız titizlikle sürdürüldü" denildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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