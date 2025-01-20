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Bilecik TOKİ Sakinleri Minibüs Seferlerinden Şikayetçi

Bilecik TOKİ Sakinleri Minibüs Seferlerinden Şikayetçi
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Bilecik merkez TOKİ konutlarında oturan vatandaşlar, minibüs seferlerinin yetersizliğinden ve dolmuşların dolu gelmesinden şikayet ederek, hatların sıklaştırılmasını ve daha iyi denetlenmesini talep ettiler.

Bilecik merkez TOKİ bölgesinde ikamet eden vatandaşlar minibüs çilesinden dert yandı.

Osmangazi Mahallesi TOKİ konutu sakinleri hafta içi pazartesi, çarşamba, hafta sonu ise cumartesi pazar günleri 08.00 ile 10.00 saatleri arasında minibüslerin gelmediğini, gelenlerin de dolu olduğu için binemediklerinden şikayet ettiler. Sabah saatlerinde minibüs bulmakta sıkıntı yaşadıklarını belirten vatandaşlar, "Bilecik'in büyük sorunu olan her hafta Pazartesi ve özellikle Çarşamba günleri dolmuş seferlerinin geç kalma nedeni otogarda müşteri bekleyip, dolmuş tıklım tıklım dolana kadar doldurmak. Yoğunluğu sebebi ile TOKİ güzergahına gelirken bazen mahalle duraklarına sapmadan direk şehir merkezine yolcu taşıyor" dedi.

Öte yandan TOKİ bölgesinde oturan vatandaşlar birde, uzun zaman minibüs beklemek zorunda kaldıklarını, iş yerlerine geç kaldıklarını belirtirken bu bölgeye gelen minibüs hatlarının sıklaştırılmasını ve daha çok denetlenmesini istedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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