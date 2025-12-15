Bilecik'te ayı ana yola indi

Bilecik'te yola inen ayı, araç kamerasının yanı sıra sürücünün de cep telefonu kamerasına yansıdı.

TOKİ istikametinden kent merkezine seyreden bir sürücü Kent Ormanından çıkan bir ayıyı gördü. Araç kamerasına yansıyan o anlar sürücünün cep telefonu kamerasıyla da kayıt altına alındı. Görüntülerde ayının ana yola indiği ve ardından araçların sesinden korkarak yeniden ormanlık alana girdiği görülüyor.

Yetkililer, bu güzergahta gece geç saatlerde bir çok yabani hayvanın yola indiğini anlatarak, sürücülerin dikkatli olmaları konusunda uyardı. - BİLECİK